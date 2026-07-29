Álvaro Ballero sorprende con su nueva conquista y particular detalle llamó la atención en redes: múltiples reacciones

Álvaro Ballero sorprendió en sus redes sociales tras compartir una romántica fotografía junto a su nueva conquista.

Es importante señalar que recientemente abandonó el reality de Mega «¿Volverías con tu ex? 2», donde no pudo recuperar su relación con su exeposa, Ludmila Ksenofontova. Sin embargo, todo parece indicar que ya dio vuelta la página.

En concreto, Álvaro Ballero compartió un registro donde aparece abrazado de una mujer en un ascensor. Además, esto lo acompañó de un breve mensaje. «28/07/26», escribió, dando a entender que sería una fecha importante para ambos.

Vale señalar que poco antes, el chico reality ya había dado a entender que estaba en una relación. Esto debido a la respuesta que le dio a una usuaria en redes sociales que lo molestó con Ludmila Ksenofontova.

«Primera vez que una mujer me ha hecho no pensar en ella, es que esto es de otra galaxia», le contestó.

Además, Álvaro Ballero indicó que no revelaría la identidad de su nueva conquista «por respeto a ella, es conocida como yo. Pero me tiene en el paroxismo».

Revelan la identidad de la nueva conquista de Álvaro Ballero

El nuevo romance del exparticipante de «Protagonistas de la fama» no pasó desapercibido. En este sentido, Infama dio a conocer la identidad de quién sería su nueva conquista.

«Álvaro Ballero vuelve a apostar por el amor junto a la veterinaria Valentina Schnitzer», indicó el portal ya nombrado.

Vale señalar que la mujer tiene 35 años y es médico veterinaria. Igualmente, es modelo y ex reina de belleza. Vale señalar que participó en Miss Universo Chile y se desempeñó como panelista en programas de TVN.

Como era de esperarse, el post publicado por Infama generó múltiples reacciones. Incluso algunas personas apuntaron a un supuesto parecido con su exesposa.

«Ay nooo, ella es dms para él»; «Ella no es víctima, es voluntaria»; «Se parece a la Ludmila físicamente»; «No sabe estar solo», «Se parece un montón a ludmila», fueron algunos de los comentarios que dejó el post.

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