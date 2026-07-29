Remezón en Mega por tensa discusión que casi termina en golpes: hubo inesperada renuncia

Un tenso conflicto se vivió en el reality «Volverías con tu ex? 2» de Mega, el que será mostrado en el próximo capítulo.

Resulta que durante una actividad de desfile de modas, Álvaro Ballero y Luis Mateucci protagonizaron una fuerte discusión que obligará a sus compañeros a intervenir para evitar que la situación escalara.

Todo comenzó cuando el argentino cuestionó el protagonismo que, a su juicio, han recibido algunos participantes. En ese contexto, lanzó una crítica directa contra Ballero.

«Este de acá (Ballero) no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen», lanzó Luis Mateucci.

Sin embargo, el exintegrante y ganador de Protagonistas de la Fama no se quedó callado.

«Cuando veas el reality afuera y te des cuenta de que yo soy el protagonista, te quiero ver… Ya pasaste de moda», contestó Álvaro Ballero.

Luego, Luis Mateucci lanzó un comentario que desató la furia de su compañero del espacio.

«¿Qué vas a ser protagonista vos? Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina», mencionó.

Esto provocó la reacción de Álvaro Ballero, quien se levantó de su asiento mientras el resto de los participantes intentó contenerlo para evitar un enfrentamiento físico.

«Nadie me cagó imbécil, no hables hue… imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show hue… imbécil. Y respeta a Ludmila», contestó.

El anuncio de Álvaro Ballero

Tras el tenso momento, el chico reality reunió a todos los participantes para comunicar que decidió abandonar el reality de Mega.

«Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita que es algo que ella no ha vivido, yo viví un reality, lo disfruté como nunca y quiero que ella siga disfrutando esta experiencia, es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y por lejos la persona más importante y quiero que ella siga brillando acá adentro. Gracias por haberme aguantado», expresó Álvaro Ballero.

El desenlace del conflicto y la reacción del resto de los participantes podrán verse en el episodio que Mega emitirá la noche de este miércoles.

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