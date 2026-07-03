03 Jul, 2026. 17:31 hrs

Expareja de Álvaro Ballero reaparece en redes y sorprende con potente mensaje: lanzó inesperada indirecta

La mujer hizo un guiño a la recordada frase "yo amo a Ballero" y lanzó un importante mensaje enfocado en amor propio.

Por Iván López
Álvaro Ballero (1)
Cedida

Recientemente, María José Reyes, expareja de Álvaro Ballero compartió un curioso video en redes sociales, el que fusiona humor y un mensaje de amor propio.

Con este registro dejó en claro que dio vuelta la página de manera definitiva y que no hay espacio para una reconciliación con el participante de «Volverías con tu ex? 2». 

En este video, la mujer hizo un guiño a la frase «Yo amo a Ballero». Sin embargo, ahora sorprendió con un inesperado giro. En vez de revivir esta etapa de su vida, lo reemplazó con un mensaje centrado en el autocuidado y en la relevancia del bienestar personal.

El inesperado mensaje de María José Reyes

La mujer reemplazó la frase «yo amo a Ballero» por «yo amo a GlowTox». De este modo, deja atrás su relación y transmite un mensaje diferente.

«Independientemente de las relaciones y de la relevancia que puedan tener en un momento, lo importante es cuidarse a una misma. Al final, nada ni nadie apaga tu brillo», explicó.

Este video presenta un procedimiento de rejuvenecimiento facial que fusiona hidratación profunda y bótox para mejorar la calidad, luminosidad y apariencia de la piel.

De este modo, María José Reyes, dejó en el pasado la historia que alguna vez lo unió al chico reality, Álvaro Ballero. Y sorprendió con un mensaje que pone énfasis en la confianza autocuidado y autoestima.

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