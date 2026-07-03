Expareja de Álvaro Ballero reaparece en redes y sorprende con potente mensaje: lanzó inesperada indirecta

Recientemente, María José Reyes, expareja de Álvaro Ballero compartió un curioso video en redes sociales, el que fusiona humor y un mensaje de amor propio.

Con este registro dejó en claro que dio vuelta la página de manera definitiva y que no hay espacio para una reconciliación con el participante de «Volverías con tu ex? 2».

En este video, la mujer hizo un guiño a la frase «Yo amo a Ballero». Sin embargo, ahora sorprendió con un inesperado giro. En vez de revivir esta etapa de su vida, lo reemplazó con un mensaje centrado en el autocuidado y en la relevancia del bienestar personal.

El inesperado mensaje de María José Reyes

La mujer reemplazó la frase «yo amo a Ballero» por «yo amo a GlowTox». De este modo, deja atrás su relación y transmite un mensaje diferente.

«Independientemente de las relaciones y de la relevancia que puedan tener en un momento, lo importante es cuidarse a una misma. Al final, nada ni nadie apaga tu brillo», explicó.

Este video presenta un procedimiento de rejuvenecimiento facial que fusiona hidratación profunda y bótox para mejorar la calidad, luminosidad y apariencia de la piel.

De este modo, María José Reyes, dejó en el pasado la historia que alguna vez lo unió al chico reality, Álvaro Ballero. Y sorprendió con un mensaje que pone énfasis en la confianza autocuidado y autoestima.

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