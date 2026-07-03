Akriila presentará su nuevo álbum en Estación Mapocho: fecha del evento y cómo comprar entradas

Akriila, una de las grandes figuras del género urbano nacional se prepara para un gran hito. Resulta que realizará un concierto en el que presentará su segundo álbum de estudio, «Lucy miró al mundo y notó que está girando».

El evento se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en el emblemático Centro Cultural Estación Mapocho. La preventa exclusiva para Caja Los Andes inicia el lunes 6 de julio, a las 12:00 horas. En tanto la venta general está programada para el martes 7 de julio a la misma hora. Ambas modalidades serán a través de Ticketmaster.

Durante esta jornada, la cantante nacional interpretará su nuevo disco, pero también hará un repaso por más temas de su repertorio.

Vale señalar que este anuncio se da en el marco de una etapa musical para Arkiila, que recientemente firmó con el sello internacional Atlantic Records.

Su próximo álbum promete un sonido digital de vanguardia que fusionará su característico rap alt-pop e hyperpop. De todos modos, ya han salido algunos adelantos como «suave» con Jane Remover y el reciente sencillo «Roger».

Este nuevo proyecto llega tras el gran éxito de Epistolares (2024) y su edición Deluxe en 2025. Estos fueron de gran importancia para consolidar su propuesta vanguardista alcance global.

El gran año de Akriila

Este concierto llega a coronar un gran año de proyección internacional. Además, antes de estos, la artista se prepara para grandes hitos.

Akriila tendrá su primera gira por Estados Unidos con 8 shows que se desarrollarán el 7 y el 17 de julio y que ya tiene fechas agotadas.

Posteriormente, la cantante se embarcará en el tour de lucy con fechas en Europa y Latinoamérica, consolidando su presencia fuera de Chile.

Además, Akriila ha concretado otros importantes hitos como shows en solitario en Teatro Coliseo y Teatro Caupolicán. A esto se le suma su presentación en Lollapalooza Chile y su aparición en el Festival de Viña junto a Milo J.

Asimismo, ha estado en importantes escenarios fuera del país. Por ejemplo, Lollapalooza Argentina, Estéreo Picnic en Colombia, Axe Ceremonia en México y Roskilde Festival en Dinamarca.

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