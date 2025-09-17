Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

En lanzamiento del nuevo álbum de Milo J, «LA VIDA ERA MÁS CORTA», y es todo un hecho.

El disco del artista, quien es uno de los artistas más prometedores e influyentes de la nueva generación argentina estará disponible este 25 de septiembre en todas las plataformas digitales.

Vale señalar que este álbum llega después del estreno de «Bajo de la piel», el que es el primer adelanto y que al igual que todo el disco contó con la producción de Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado. Este track es una introducción conceptual y emocional al universo del disco, con una lírica introspectiva que habla de las marcas invisibles que deja el tiempo y las huellas que persisten.

Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y más colaboraciones: Milo J lanza tracklist de su nuevo disco

«Bajo de la piel», se compone de 15 temas, los que tienen un relato poderoso y diverso. Por otro lado, con las colaboraciones se conectan generaciones, territorios y estilos.

Importantes referentes son parte de este proyecto como los hermanos Carabajal, íconos del folklore argentino, y la inolvidable Mercedes Sosa, de quien su voz aparece en fragmentos de estudio que resuenan como un rezo.

Además, también participan Trueno y Soledad Pastorutti, quienes son dos figuras esenciales de la música y la cultura contemporánea.

A ellos se les suman la Paula Prieto, quien aporta profundidad y sensibilidad, y la cantante chilena AKRIILA, quien agrega un tinte moderno y disruptivo al universo del próximo álbum de Milo J.

En tanto, el legendario Silvio Rodríguez, aporta su experiencia única, mientras que nuevas voces como Radamel traen frescura y fuerza interpretativa a este proyecto.

Revisa el setlist del nuevo álbum de Milo J:

1. Bajo de la piel

2. Niño

3. Gil – Trueno

4. Ama de mi Sol

5. Solidifican12

6. Lucía – Soledad Pastorutti

7. MmmM – Paula Prieto

8. Llora Llora – AKRIILA

9. Recordé

10. Cuando El Agua Hirviendo

11.La Vida Era Más Corta

12. Radamel – Radamel

13.El invisible – Cuti y Roberto Carabajal

14.Luciérnagas – Silvio Rodríguez

15. Jangadero – Mercedes Sosa

