Protagonista del recordado viral «Las Calilas y la Mojojojo» reaparece y revela que enfrenta duro presente: «Me están ayudando»

María Elena Garay se hizo muy conocida en 2013 por su recordado video viral que circula hasta el día de hoy, en el que mencionó la icónica frase: «Las Calilas y la Mojojojo». Y recientemente, la mujer generó gran preocupación tras revelar que enfrenta a una delicada enfermedad.

En específico, dio a conocer que tiene cáncer en un riñón y que está esperando para iniciar diálisis.

Garay alcanzó gran popularidad después de la partida de su esposo a pocas semanas de salir de prisión. Instancia, en la que una entrevista a la prensa se viralizaron en las redes sociales.

Y en una reciente entrevista con el medio regional Región 17, la mujer, quien es oriunda de San Felipe se refirió a la fama que consiguió y valoró el cariño que recibe por parte de la gente.

«Me quisieron hacer daño y me tiraron a la fama (…) Es algo bacán, me siento querida por todos», indicó María Elena Garay.

Además, señaló que «donde voy me piden fotos, para mí es súper rico todo lo que pasó».

Protagonista del viral «Las Calilas y la Mojojojo» revela que padece cáncer

Con respecto a la delicada enfermedad que padece, María Elena Garay señaló: «Tengo cáncer a un riñón y estamos esperando a que me hagan una diálisis».

Asimismo, la mujer indicó que ha recibido apoyo de gente de otros países. «Yo converso con gente de Estados Unidos, de varios países. Tengo contacto con ellos y me están ayudando desde Nueva York; no mucho, pero me han ayudado», señaló.