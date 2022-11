«Las calilas, las mojojojo»: Stefan Kramer se luce con imitación de Bad Bunny en la Teletón

Después de las declaraciones de Don Francisco sobre Bad Bunny, en la nueva edición de la Teletón decidieron aclarar el tema con nada más ni nada menos que con la presencia del puertorriqueño, pero a través de la imitación del querido Stefan Kramer.

Recordemos que Mario Kreutzberger señaló, en conversación con Rodrigo Sepúlveda en Meganoticias, que él fue el primero el llevar a Bad Bunny a la televisión. Además de que al conocerlo le pareció simpático y no con la «energía agresiva» que tendría ahora el puertorriqueño.

«Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'», declaró el histórico animador sobre su comunicación con el famoso cantante.

El «cara a cara» con Bad Bunny en la Teletón

Una semana más tarde de los dos conciertos de la voz de «Safaera» en el Estadio Nacional, Stefan Kramer sorprendió al caracterizarse exactamente igual a Bad Bunny, con un vestuario que ocupó el puertorriqueño en uno de sus shows en su gira «World Hottest’s Tour».

En esta rutina jugó con las declaraciones de Don Francisco, cambiándole la letra a canciones como «Si Veo A Tu Mamá», «Me Porto Bonito», «Yonaguini», «Moscow Mule» e incluso interpretando «El Bailongo» y «El Pachi Pachi» de Mario Kreutzberger. Esto después de bromear con el experimentado animador y Pancho Saavedra tratándolos de «Cabezón» y «Mamabicho comecazuelas».

En esa misma línea, otro de los momentos divertidos de la noche fuee cuando Stefan Kramer cantó su propia versión de «Tití Me Preguntó», nombrando a «las calilas y a las mojojo», haciendo referencia a varios conocidos virales chilenos.