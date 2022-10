Don Francisco se confiesa tras dejar su rol histórico en la Teletón

Socios de la Parrilla completó un nuevo capítulo durante el pasado jueves 20 de octubre. Este espacio contó con la presencia de dos invitados estelares: Don Francisco y Stefan Kramer.

A través del programa de conversación liderado por Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, recordaron la realización de la Teletón, que tiene como fecha este 4 y 5 de noviembre.

Precisamente, en cuanto a la noble causa, los «Socios» le consultaron a Mario Kreutzberger por su comentado «paso al costado» de la Teletón, con el fin de dar espacio a otros rostros.

Don Francisco y su rol en la Teletón

«A mí no me gustaría dar un paso al costado, me gustaría estar al frente como siempre, pero sería egoísta, irresponsable y no lo haría bien. Voy a cumplir 82 años y este año voy a estar, pero no desde el mismo lugar», dijo el histórico animador en «Socios de la Parrilla».

En ese momento del programa se unió a la conversación un invitado inesperado: Stefan Kramer caracterizado como Don Francisco.

El imitador e integrante de «Socios en vivo» bromeó con los tres conductores en su personaje, incluyendo quejas porque Don Francisco se retira de la Teletón, ya que lo deja a él, su doble oficial, sin trabajo.

«Este hombre es realmente extraordinario, estas fronteras le quedan chicas y yo creo que él tiene que terminar siendo estrella mundial, porque no conozco a nadie que sea capaz de hacer todas estas voces que escuchamos, y no es que se parezcan un poquitito, sino que son las voces de las personas», opinó Don Francisco sobre el trabajo de Kramer, destacando que haya preparado una imitación actualizada, cambiando totalmente la que hizo hace 10 años en la Teletón.

Tras ver imágenes de chascarros antiguos del programa, Kreutzberger dijo: «Cuando vuelvo a ver estas imágenes, yo no me reconozco (…) El movimiento corporal, las ideas, la velocidad, era todo distinto, y las posibilidades también, porque era otra tele», señaló Don Francisco.

Ya de regreso en el quincho, sin caracterización, Stefan Kramer contó cómo surgió la idea de volver a imitar a Don Francisco. «Fue una decisión de dos días. Le dije ‘Don Francisco, me voy a maquillar de usted’, y me dijo ‘Pero si esa w… ya la hicimos dos veces’. Pero hay una oportunidad siempre de intentar mejorar y hacerlo fresco», reveló.