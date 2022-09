Don Francisco sobre Repenning y Priscilla Vargas: «Se sabe que ellos tienen una relación»

Don Francisco dio que hablar en su reciente aparición en «Pero con Respeto», espacio de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez.

Pues el histórico animador no solo explicó en qué consiste su decisión de dar un paso al costado, además de quién sería su reemplazo en la Teletón.

Asimismo, Mario Kreutzberger tiró la talla con el JC qué le dicen. E incluso, tuvo palabras para referirse a un tema que se ha tomado la pauta noticia de la farándula: la relación entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

El animador sin pelos en la lengua

Recordemos que hace solo un par de días, la ex conductora de Aquí Somos Todos realizó una transmisión en vivo con la nueva incorporación de Canal 13. Allí, el periodista recordó que se encontró con Don Francisco y Priscilla Vargas acotó algo más.

«Don Francisco… así como que nos dio su bendición», dijo Priscilla Vargas después de que Repenning revelara que se encontró con él en los pasillos de la estación.

Esto fue recordado por el mismo Mario Kreutzberger en el espacio de Chilevisión, quien no se guardó nada tras la consulta de Julio César Rodríguez.

«Un tipo muy simpático, ayer me encontré con él (en un pasillo), con la niña (Priscilla Vargas que va a animar», dijo interrumpido por el JC que le dicen, quien le preguntó que iban a animar los periodistas.

«No, no, me imagino que lo llevaron al 13 para animar algo. No lo van a llevar pa’…», agregó. «¿Lo vio con Priscilla Vargas? ¿Qué supo usted?», preguntó de inmediato el conductor de Pero con Respeto.

«Si, esto es vox populi (algo que se sabe) así como se sabe lo tuyo con Natalia (Natu Paulina), se sabe que ellos tienen una relación, creo yo», soltó Don Francisco sin filtro.

Pero el histórico animador no se quedó ahí, ya que continuó estirando el chicle.

«Sería un gol que los dos juntos hicieran algo en que se dejara entrever que tienen esa relación. Porque toda la gente que está viendo también tiene una relación, son muy pocos los que no tienen ninguna relación. Esto aplica a la gente. A la gente le gustan los chismes, esto de ‘¿será verdad?’ ‘¿Hicieron eso?'», señaló Mario Kreutzberger para continuar tirando la talla y preguntarle al JC si iba a ir a la Teletón.