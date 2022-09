«Salió arrancando»: Entregan detalles de supuesto encuentro entre Iván Cabrera y Mauricio isla

Fue a comienzos de este año cuando se destapó un «funa» de Antonella Muñoz, la ex pareja de Iván Cabrera. Ella dijo que él la drogaba y que se grababan teniendo relaciones sexuales.

Esto finalmente fue desmentido por la misma chiquilla, pero no hizo que Gala Caldirola y el bailarín retomaran su relación.

Incluso, se escribió el primer capítulo de la supuesta polémica entre Mauricio Isla e Iván Cabrera. Esto por una probable filtración de videos íntimos de la modelo española.

¿El segundo round entre el futbolista y el bailarín?

Farandulandia volvió a estallar debido a un cahuín de Sergio Rojas. El comunicador soltó la papita mediante su programa online titulado «Qué te lo Digo» junto a Paula Escobar.

«A mí me contaron los Cabrera, cuando fueron contratados para el cumpleaños de mi madre. Cabrera se había encontrado con Mauricio en una oportunidad, en Bar Alonso e Iván trató de encararlo y se puso de frente esperándolo», comenzó diciendo el periodista.

Pero el panelista de Me Late no se quedó ahí. Pues aseguró que el Huaso no pescó y que huyó «como guarén», según rescató La Cuarta.

«Iván esperaba que Mauricio Isla fuera caminando hacia él y a Mauricio Isla se le hizo, se asustó, se dio la vuelta y salió arrancando», agregó Sergio Rojas recordando el primer round entre ambos.

La postura de Iván Cabrera en el conflicto

«Si se filtraban los videos, le iban a sacar la contumelia, así que se anduviera con cuidado”, habría sido la amenaza de los amigos de Isla al «Potro» tal como recordó el conductor de Qué te lo Digo.

Asimismo, continuó diciendo que Iván Cabrera quieren tener un cara a cara con Mauricio Isla. Porque según Sergio Rojas, a Iván Cabrera le gustan las cosas de frente.

«Es un gallo súper frontal, él dice lo que piensa y si tiene que enfrentarse a Mauricio Isla (…) no tendría problema», remató el periodista.