«Cada día más sexy»: Antonella Ríos deja la grande con osada recopilación de fotos

Antonella Ríos no para de sorprender ni tampoco deslumbrar a sus fanáticos en redes sociales. Especialmente en su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores, donde suele subir distintos tipos de osadas publicaciones.

Y recientemente no fue la excepción, porque la ex panelista de Me Late Prime volvió a dejar la grande. En esta ocasión, no fue con algún video bailando al ritmo de Bad Bunny, sino que gracias a una reciente recopilación de sensuales postales publicadas en su perfil.

Antonella Ríos vuelve a encender las redes

Durante la jornada de este lunes 12 de septiembre, la oriunda de Valdivia volvió a demostrar que se encuentra mejor que nunca a sus 48 años. Pues la actriz que recientemente completó otra vuelta al sol, compartió una osada recopilación de fotitos acompañada de un emoji con lentes oscuros.

El registro también sumó el tema «I Am» (feat. Flo Milli) de Baby Tate y juntó más de 22 mil corazones en la publicación, que se llenó de cientos de piropos por parte de sus prendidos seguidores.

Una de las principales en figuras en dejar su comentario fue Adriana Barrientos, quien se deshizo en elogios para el video de la actriz. «🔥🔥🔥🔥🔥 diosa total mi antito ❤️», señaló la leona.

A ella, se sumó la también actriz Mónica Godoy, quien también reaccionó a la comentada publicación. «🔥🔥🔥es que de verdad 🔥🔥🔥», expresó la productora, quien se unió a la tónica de la osada y sensual publicación.

«Diosa total mi antito»; «Cada día más hermosa y muy sensual»; «Hermosa y Muy Sexy»; «Uff deliciosa»; «Deslumbrante»; «Cada día más sexy y guapa»; «Diosa sexy hermosa»; «en llamassss»; «Que hermosura»; «que maravilla espectacular»; «que belleza mujer»; «Ten piedad por favor, como tanta belleza y sensualidad»; «Te la jugaste oye», fue parte de lo que escribieron en el registro de Antonella Ríos.