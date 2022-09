«Menos tú porque no has ido»: La respuesta sin filtro de Don Francisco sobre su reemplazo en la Teletón

Don Francisco fue el más reciente invitado al espacio conducido de Julio César Rodríguez llamado «Pero con Respeto» en Chilevisión. En este programa, respondió a la pregunta «sin respeto» del JC que le dicen, la que apuntó obviamente a quién será su sucesor en la Teletón.

Cabe señalar que recientemente, el histórico animador nacional provocó gran expectación tras anunciar que daría un paso al costado a sus 81 años. Además de entregar información sobre quien lo reemplazaría a la cabeza de la gran obra chilena.

«El sucesor de la Teletón es la marca Teletón que la hemos creado entre todos los chilenos durante 42 años. Ella sucede a todos», aseguró Mario Kreutzberger, quien volvió a referirse al tema en el programa de Chilevisión.

La respuesta sin filtro a la pregunta sin respeto

«Don Francisco, nuevamente a dicho que es su último año al frente de la Teletón… ¿Quién lo tiene que reemplazar liderando la próxima Teletón?», lanzando la consulta sobre quien será el sucesor.

Asimismo, Mario Kreutzberger puso los paños fríos y señaló que tenía que aclarar varias cosas. Pues el animador enfatizó que él no se retira, sino que dará un paso al costado de forma necesaria después de 44 años, para darle espacio a la nuevas generaciones (él es la segunda después de 70 años de vida).

«No estoy en ninguna de las labores en las que antes estaba: organización de la campaña, en la publicidad, no estoy hablando con los auspiciadores. Sí estoy dispuesto a que me consulten, que me pregunten o que me pidan lo que necesiten y yo siempre lo voy a hacer», aclaró Don Francisco.

Sin embargo, Julio César Rodríguez no contento con la respuesta, le preguntó que pasa en las 27 horas de amor, a lo que Mario Kreutzberger respondió sin filtro.

«Una marca que hemos creado entre todos, menos tú porque no has ido a la Teletón», señaló Don Francisco dejando la grande en el estudio.

El JC que le dicen reaccionó de inmediato con un «cualquier palo me ha tirado. Oiga, salí pa’ atrás con la pregunta sin respeto», acotó el conductor del programa de conversación, antes de que Don Francisco enfatizara en que hubo ediciones especiales. Pues él ha ido apareciendo mucho menos en pantalla, específicamente, menos de la mitad del tiempo de la transmisión total.