«Party en el Barrio»: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el tema de Duki y Paulo Londra?

Paulo Londra y Duki paralizaron la escena musical argentina hace solo un par de días, pues hace muy poco confirmaron una gran noticia: la tan esperada colaboración de ambos.

«Venimos de hace tiempo siendo los de ahora. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado. Pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una ubi con hielo, pero con que me encuentro…», escribió Paulo Londra en una foto que sirvió como «adelanto» de lo que se viene.

Asimismo, después de subir una foto colaborativa junto a Duki, durante el pasado lunes 12 de septiembre compartió el «teaser» oficial del nuevo sencillo. Del mismo modo, el intérprete de «Chance» anunció el nombre del tema, la fecha y la hora de lanzamiento del próximo estreno.

«14 de septiembre feriado nacional dijimos, party en el barrio», lanzó Paulo Londra junto con el video que hizo estallar las redes. El mismo que confirmó la hora de estreno de la canción en distintos países.

En México será a las 17.00 horas, en Miami (Estados Unidos) a las 18.00 horas y en España será a las 00.00 horas. Por lo tanto, en el país ibérico, en rigor se estrenaría el 15 de septiembre y no el 14.

Mientras que en Argentina será a las 19.00 horas, misma hora de Chile que al cambiar al horario de verano, se ajustó a la misma zona horaria del país vecino.

El gran momento de la música urbana y de los protagonistas argentinos

Después de los problemas con su sello discográfico que le impidieron sacar nueva música, Paulo Londra volvió en gloria y majestad con diversas canciones. Entre ellos, está la Bizarrap Session #23 además de los sencillos «Plan A», «Chance», «Nublado», «Luces», «Cansado», «Julieta» y «Noche de Novela» feat. Ed Sheeran.

Por su parte, Duki se encuentra realizando el «Ya Supiste Tour» que lo trajo a Chile, donde la rompió. Al igual que en la lista de los artistas más escuchados de Spotify Argentina, en la que se posiciona como el cantante más reproducido al otro lado de la cordillera, después de Bad Bunny.