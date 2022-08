Pailita y Bad Bunny lideran las preferencias musicales de los chilenos

Agosto llegó a su fin y el invierno está a solo días de hacer lo suyo. Es por eso que Spotify se motivó se motivó a realizar un listado de los temas que la rompieron en nuestro país. Además de considerar alrededor del mundo, incluso, a las naciones que se encuentran en el hemisferio norte y en verano.

Asimismo, el listado a nivel global fue liderado por la canción «As It Was» de Harry Styles. Este supera el billón de reproducciones en la plataforma musical, que le permitieron escalar al primer lugar en mercados como Bélgica, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

Otro aspecto a considerar fue el factor Stranger Things tras el estreno de su cuarta temporada. Esto benefició a la canción «Running Up That Bill (A Deal With God) de Kate Bush, lanzada en 1985.

El tema ya suma más de 600 millones de escuchas, e incluso tuvo un aumento de «reproducciones por primera vez» de un 7825% en la Generación Z. Además, le quitó el primer lugar a «As It Was» en el Reino Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá e Irlanda.

Las canciones más escuchadas en el invierno de Chile

Los temas que dominaron la temporada invernal acá en Chile no se alejaron mucho del calor del Caribe o las playas paradisíacas. Estas son las canciones más reproducidas por los chilenos durante el invierno:

Me Porto Bonito – Bad Bunny, Chencho Corleone Efecto – Bad Bunny ULTRA SOLO REMIX – De La Ghetto, Feid, Pailita, Paloma Mami, Polimá Westcoast Ojitos Lindos – Bad Bunny, Bomba Estéreo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 – Bizarrap, Quevedo Moscow Mule – Bad Bunny Tití Me Preguntó – Bad Bunny Me Arrepentí – Ak4:20, Cris Mj, Pailita ULTRA SOLO – Pailita, Polimá Westcoast PROVENZA – KAROL G Cochinae – Julianno Sosa, King Savagge La Llevo Al Cielo (Ft. Ñengo Flow) – Anuel AA, Chencho Corleone, Chris Jedi, Ñengo Flow Una Noche en Medellín – Cris Mj Marisola – Cris Mj, Standly, Stars Music Chile LA TERAPIA – Young Cister

Temas más reproducidos en el mundo