«Una Diosa»: Denise Rosenthal deja la grande con prendido baile en redes

Denise Rosenthal continúa cautivando a sus seguidores con distintas publicaciones en sus redes sociales. La cantante ocupa tanto su cuenta de Instagram y de TikTok, para enamorar a sus fanáticos con cada contenido que sube.

Y ahora no fue la excepción, ya que la chiquilla volvió a dejar la patá con videos subidos tanto a su cuenta de Instagram como en TikTok. A través de estos, se lució «perreando» el tema «Super Freaky Girl» de Nicky Minaj.

Los prendidos bailes de Denise Rosenthal en redes

Un primer video fue compartido tanto en su TikTok como en las historias de su Instagram. Mediante este registro, la intérprete de «Lucha en Equilibrio» deslumbró a sus millones de fanáticos que le entregaron mucho amor a sus publicaciones.

«1 think about me, I’m the baddest alive (1 piensa en mí, soy la viva más mala)», escribió en la publicación en sus historias de Instagram. Mientras que en su perfil de TikTok solamente compartió dos emojis (💁🏽‍♀️😜), en el video que sumó más de 100 mil visualizaciones y decenas de buenas reacciones.

«Una reina bailando la canción de otra reina 👸»; «Te amo ❤️sigue así con esa energía gigante que tienes»; «Diosa, reina, maravillosa, the best! Te amo y admiro! 💖💕✨🥰💜»; «me encanta tu top amor denise te amoo😍»; «Así es la mujer chilena guapa linda y simpática 🥰🥰 y bendiciones para ti de 😎»; «ya pero hablemos de lo diosa que es 🥰», fueron algunos de los piropos recibido en uno de sus más recientes videos.

Pero la cosa no quedó ahí. Pues Denise Rosenthal también dejó la grande con otros registros en sus historias de Instagram, con el mismo outfit. «Que haces en tu tiempo libre en Miami? Yo:», fue el texto que acompañó dos registros de la voz de «Agua Segura» luciendo con un «twerk» incendiario.