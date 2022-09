Fran García-Huidobro y su relación con JC Rodríguez: «Me daba nervios su fama de mujeriego»

Fran García-Huidobro fue la más reciente invitada al programa de conversación de Canal 13, conducido por Martín Cárcamo: «De Tú a Tú». A través de este espacio, la «dama de hierro» conversó sobre diversos aspectos de su vida como su infancia, sus relaciones amorosas y la ocasión que estuvo al borde de la muerte por una falla multisistémica.

Respecto a este último tema, la también actriz reconoció que le sirvió para reconciliarse con su madre y más cercana con sus seres queridos. Además, señaló que alguien parte fundamental durante su recuperación fue el «JC qué le dicen».

«Julio es parte de mi familia. Cuando te digo que abrí los ojos y él estaba ahí, no es porque yo lo decidí: mi familia decidió que Julio formara parte de ese circuito muy íntimo y muy privado. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín», señaló Fran García-Huidobro.

Su relación con el periodista

Fran recordó que conoció a Julio César Rodríguez, entonces editor de La Nación Domingo y jurado de «Rojo», en un bar tras una función de teatro.

«Llega este señor con un abrigo corto y medio azumagado, pero yo lo encontraba súper inteligente, lo había visto un par de veces. Nos pusimos a conversar, se instaló conmigo en el bar y fuimos a un after», recordó.

Los tortolitos se siguieron viendo, pero ella inicialmente fue precavida, porque tenían estilos de vida y clases muy diferentes.

«Confieso que el primer mes nunca tuve una cita sola con él. Siempre llevaba a alguien, una prima. Me daba nervios su fama de mujeriego. Además, él vivía en un lugar totalmente distinto a donde vivía yo y su historia era completamente diferente a la mía», añadió diciendo que el JC que le dicen era muy raro para ella y su entorno (familia y amigos).

Se enamoró de todos modos, y se fueron a vivir juntos a un loft en Santiago Centro. «Me enamoré de su inteligencia. Julio es un seductor», explicó acerca de la relación con el conductor de Chilevisión no duró más de dos años.

«Julito dijo hace un tiempo que era un pésimo pololo y un gran ex. Suscribo, concuerdo. Éramos más chicos, Julio estaba muy metido en la pega (estaba haciendo el ‘Rojo VIP’ y dormía en TVN), y no dieron los tiempos. Yo lo di todo, pero el día en que nos separamos ya no quería más guerra», expresó la «dama de hierro».

Y a pesar de que Fran tuvo parejas más largas y más profundas, fue sólo con Julio que decidió tener un hijo. «No sé por qué. Pero hoy, 16 años después, elegí perfecto, porque al final cuando tienes un hijo es una relación para toda la vida. Raya para la suma, le achunté perfecto», opina.

El saludo de Julio César Rodríguez

A continuación, el mismo conductor del matinal de Chilevisión la sorprendió con un saludo que Martín le mostró.

“Eres una hermosa compañera, leal como ninguna, respetuosa, apasionada. Hemos sabido conformar una familia diferente, una familia que a pesar de que tiene una distinta forma de quererse, lo hace todos los días», comenzó diciendo el también conductor de LaJunta.

Del mismo modo, el comunicador también dijo: «estoy muy feliz porque sé que sientes que yo siempre voy a estar ahí y yo sé que tú siempre vas a estar ahí, y que a nuestra manera nos queremos de una forma que quizás no pensábamos, que es estando y preocupándose del otro. Te quiero», dijo el periodista.

«Yo lo amo. Julio es parte de mi familia. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín (…) Es una familia muy rara, lo que está perfecto, porque la gente tiene que acostumbrarse que las familias no son lo que nosotros creíamos antiguamente. Joaquín tiene una familia muy rara, pero no sé si gente que lleva tanto tiempo casada se lleva tan bien como yo con su papá. Soy una privilegiada de que el padre de mi hijo sea el padre que él tiene», indicó Fran García-Huidobro tras el saludo del JC que le dicen.

Junto con aclarar que «con Julio nunca hemos tenido un remember», la actriz admitió que se lleva bien con casi todas las pololas y ex pololas de su ex. «Una sola vez le dije ‘a esa yo no te la aguanto’. No voy a decir quién era. No sé si me hace caso, pero ya no está con ella», señaló entre risas.

Acerca de su vida sentimental personal, Fran confesó que está sola desde hace mucho tiempo, y que es difícil para ella emparejarse por los prejuicios que genera y por su independencia.

«Genero temor por mi personalidad y porque no te necesito. Te puedo querer, pero yo vivo perfectamente bien sola. Si vienes a aportar en mi vida, perfecto, pero no te necesito. No ando buscando un marido, no tengo ningún interés en casarme, nunca tuve ningún interés en casarme. No estoy buscando un compañero ni una pareja. Al contrario, a mis casi 50 estoy liberándome de mochilas», manifestó Fran García-Huidobro.