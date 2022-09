Raquel Argandoña sin piedad contra Repenning y Priscilla Vargas: «Me aburrió la pareja»

La llegada de José Luis Repenning a Canal 13 ha generado diversas reacciones, tanto por sus colegas como por los televidentes. Respecto a estos últimos, algunos aplaudieron el cambio y otros quedaron viudos porque preferían la anterior casa televisiva.

Asimismo, otro lugar donde ha sido pauta obligada es en la farándula. Pues el periodista llegó a la misma estación de su amiga y excompañera, Priscilla Vargas. Pues a ambos los han vinculado no como amigos, sino que como algo mucho más allá.

Tal es el caso del panel de Zona de Estrellas, donde recientemente comentaron las últimas interacciones entre Repenning y Vargas. En esta misma línea, Raquel Argandoña rechazó totalmente esta situación.

La Quintrala se va en contra de Repe y Priscilla

Cabe recordar que hace muy poco, la ex conductora de «Aquí Somos Todos» realizó un recorrido por los pasillos de Canal 13. Esto no lo hizo sola, sino que acompañada de la flamante incorporación de la estación y transmitida ante la cuenta oficial de la casa televisiva.

En aquella ocasión, la periodista cerró con una frase que no muchos se esperaban. «Quiero decir que ya no me siento sola», dijo Priscilla Vargas, provocando que el mismo Repenning le contestara que eso no era correcto.

Esta buena onda no cayó bien en el panel farandulero de Zona Latina, pues Raquel Argandoña sacó las garras y se fue en contra de la relación de los comunicadores.

«¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me pasa con esta pareja?», inició la Raca según señaló FMDOS. Asimismo, continuó ratificando su postura recordando la interacción mencionada anteriormente.

«Me tienen ya un poquitito aburrida, que sí, que no. ‘Qué bueno que llegaste’, ‘que me siento sola’, ‘te vine a acompañar'», agregó diciendo que la tenía chata esta relación de los periodistas.

Por su parte, el conductor de Zona de Estrellas, le siguió el juego a la Quintrala y dijo: «Cuando se chanten el calugazo en pantalla van a marcar 20 puntos», acotó Mario Velasco.

Por su parte, Raquel Argandoña remató la situación, sumándose a lo dicho por su compañero de programa. «Es que va a ser como obligado ya, me aburrió la pareja», concluyó la Raca de forma deslenguada.