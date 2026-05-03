«Me desilusioné mucho…»: José Miguel Viñuela se sinceró sobre su episodio más polémico en televisión

El animador José Miguel Viñuela fue invitado al programa Only Friends, donde hizo un repaso por su trayectoria, deteniéndose en uno de los momentos más complejos de su vida profesional.

Se trata del recordado episodio en el que cortó el pelo a un camarógrafo sin su consentimiento, situación que generó una fuerte polémica y un quiebre en su carrera.

José Miguel Viñuela se sinceró sobre su episodio más polémico en televisión

Durante la conversación, Viñuela admitió su responsabilidad, algo que ya había reiterado anteriormente. Aunque también aseguró que no se sintió respaldado: «Hubo un antes y después en mi vida. Cuando uno ve colegas, que has estado con ellos, comiste con ellos, se sacaban la foto final en equipo… en la tele se da eso y a la hora de los que hubo, ahí te das cuenta cómo mucha gente se desmarca«.

En esa línea, agregó: «Sentí que muchos colegas de nosotros, del medio, se portaron muy mal. Hablaban todo el día en el diario como si me conocieran».

El animador también recordó el impacto personal que tuvo la situación: «Me desilusioné mucho, cuando pasa este episodio, estuve tres meses en mi casa encerrado, salí del matinal. Veía Twitter y era horroroso«.

Asimismo, explicó que lo que más le afectó fue la reacción de personas cercanas en el medio: «No me dolía lo que la gente pensara de mí, pero sí que compañeros del medio, que me conocían y salían hablando en entrevistas, diciendo ‘cómo denigró a una persona’, y habíamos estado comiendo juntos».

Incluso, reveló que un famoso conductor lo quiso ayudar: «Ese animador después se contactó con un diario y me dijo que me iba a prestar ropa«.

Pero según relató, la publicación tituló: «Viñuela se equivocó con lo que hizo», agregando en su bajada: «pero quiénes somos nosotros para juzgarlo«.

Finalmente, Viñuela cerró con una autocrítica sobre lo vivido: «Me di cuenta de que no tenía cuero de chancho para soportar ciertas cosas. Me refugié en mi familia«.

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