José Miguel Viñuela se prepara para liderar nuevo programa en televisión abierta junto popular figura de internet: «Esperamos que la gente nos acompañe»

TV+ se está preparando para estrenar un nuevo proyecto televisivo antes de que finalice este 2025.

El canal dio a conocer que el lunes 15 de diciembre, a las 15:00 horas, se estrenará el programa «Desde mi cocina con la Nené».

«Desde mi cocina con la Nené» se suma a TV+ durante los próximos días

Este nuevo espacio será conducido por ni más ni menos que José Miguel Viñuela y Jeannete Vilches, quien es conocida popularmente como «La Nené del Pueblo».

Este nuevo proyecto busca replicar la gran conexión que han mostrado estos dos rostros a través de redes sociales.

«Este es un programa que nació prácticamente en pandemia… Me puso de pie después de haber salido de Mega», indicó José Miguel Viñuela.

Vale señalar que «La Nené del Pueblo» trabaja como asesora del hogar. De este modo, se transformó en un miembro muy importante en el hogar del comunicador.

Jeannete se hizo conocida en un espacio digital junto al animador, el que ahora llegará a TV+.

José Miguel Viñuela ha dado a conocer en más de alguna oportunidad que su vínculo va más allá de lo laboral.

«Trabajar con ella, puta la raja… Ha criado prácticamente a todos mis hijos», señaló.

Además, José Miguel Viñuela le adelantó algunos detalles de este programa a los televidentes.

«La química se mantiene intacta… recetas fáciles, ricas, caseras», señaló. Igualmente, mencionó que la complicidad que tienen será un gran impulso.

«Nos conocemos, nos cachamos las mañas… Problemas para tener química al aire no vamos a tener nunca», mencionó el exanimador de Mekano.

Vale señalar que José Miguel Viñuela le hizo a una invitación a los televidentes a que vean este programa. «Una cocina sencilla, cercana, hogareña… esperamos que la gente nos acompañe y se divierta», mencionó.

