Impacto en la industria televisiva: reconocida canal nacional cambia su nombre y logo

Recientemente, se dio a conocer una inesperada noticia sobre un reconocido canal nacional, el que cambiará su nombre y logo.

Hablamos del REC TV, señal del recuerdo de Canal 13 que desde ahora se llama 13Rec.

Vale señalar que estos cambios están relacionados con la evolución que está teniendo la señal que está creando contenido multiplataforma. Hoy reúne a la televisión abierta con Canal 13 y T13 en Vivo, los canales de pago 13C y 13Rec, la app 13Go y las páginas webs 13.cl, T13.cl y AR13.cl.

Recordemos que el canal tuvo su debut en abril de 2014.

REC TV pasa a llamarse 13Rec

Vale señalar que este cambio se concretó este miércoles 10 de diciembre a las 20:55 horas, en medio de las teleseries Cerro Alegre y Machos.

«Este cambio de branding refleja la energía renovada de 13Rec, una señal que dialoga entre el pasado y el presente. Recorremos los 66 años de historia de Canal 13, y lo hacemos mirando más allá de la nostalgia, pues nuestro archivo es un verdadero tesoro que nos permite ver los cambios que hemos tenido como sociedad», indicó la productora ejecutiva de 13Rec, Evelyn Araos.

«Con una identidad juguetona, llena de humor y colores vibrantes, buscamos celebrar esta historia y hacerla cada vez más pop, transformándola en un objeto de deseo. Así nos conectamos con la alegría, la entretención y la calidad que siempre ha caracterizado al 13», agregó.

Vale señalar que en sus inicios, este canal emitió teleseries clásicas como Machos, Brujas, Don Amor y Papi Ricky. Además, se revivieron otros espacios como Mediomundo y De chincol a jote.

Posteiormente, la señal empezó con producciones originales como RECordando Más Música con Andrea Tessa, Conciertos REC o Humor en Primera Fila.

Revisa el logo de 13REC:

También te podría interesar: Exfigura de TVN sorprende tras revelar que está embarazada: «Hay vida aquí adentro»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google