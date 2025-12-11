Exfigura de TVN sorprende tras revelar que está embarazada: «Hay vida aquí adentro»

Durante esta semana, una popular periodista chilena sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que se encuentra embarazada.

Se trata ni más ni menos que de la ex TVN, Paulina Alvarado.

Ex periodista de TVN confirma que está embarazada

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió un post colaborativo junto a su pareja Juan Pablo Lawrence para dar a conocer la noticia.

«No tienes idea con cuánto amor te estamos esperando, ya eres nuestra felicidad», indicó Paulina Alvarado, quien era parte de Carmen Gloria a Tu Servicio de TVN

Vale señalar que el bebé, de quien todavía no se revela el sexo va a nacer en mayo del próximo año.

Tras ser consultada sobre cómo se sentía, la experiodista de TVN señaló que con «mucha hambre y sueño extremo durante las primeras semanas, pero ya va disminuyendo».

«Me siento muy afortunada de que el primer embarazo esté siendo muy llevadero. Y ya tengo 16 semanas», indicó a través de sus historias.

«Varias brujitas me tenían cachada y yo haciéndome la Holi. Por eso andaba media alejada, porque la guata ta está difícil pasarla piola (…) pa’ que no piensen que ando con guata de pan…no señores, hay vida aquí adentro», indicó en todo de broma.

Vale señalar que como era de esperarse, el post de la periodista Paulina Alvarado no ha pasado desapercibido y ha generado múltiples reacciones. En este sentido, ha recibido diversos mensajes positivos por parte de colegas, cercanos y seguidores.

«QUEEEE MARAVILLAAAAAAAA. Los quieroooo», les escribió Gino Costa de TVN.

En tanto, Rafael Venegas, quien también forma parte del canal estatal, señaló: «Felicidades Pauliiiiii. Qué linda noticia!!!».

Además, el exfutbolista Mauricio Pinilla también les dedicó algunas palabras. «Felicitaciones para ambos», escribió.

«Felicidades a ambos, serán unos tremendos papis»; «Todo el amor del mundo para los tres!!!»; «Muchas felicidades en esta aventuraaa»; fueron otros comentarios que recibió la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Alvarado Arellano (@la_paulialvarado)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google