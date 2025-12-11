Revelan el millonario monto que ganaría María José Quintanilla este verano: lo relacionan con su ausencia en Viña 2026

Recientemente, se dio a conocer el millonario monto que ganaría María José Quintanilla durante este verano en festivales.

Vale señalar que la artista y comunicadora ha dado mucho que hablar durante los últimos días debido a su ausencia en el Festival de Viña 2026. Certamen en el que sonaba con fuerza.

En este sentido, han surgido diversos rumores y versiones al respecto. De hecho, según informa La Cuarta desde la organización del evento dieron a conocer que la quisieron sumar, pero que su manager y hermano no asistió a las reuniones.

Por otro lado, desde el entorno de María José Quintanilla dieron a conocer que nunca hubo una oferta normal.

Vale señalar que Coté es uno de los rostros más populares de Mega, canal que emite el Festival de Viña.

En este sentido, en el programa de CHV, Plan Perfecto analizaron esta situación. En este sentido, lanzaron teorías ye entregaron algunos detalles extras.

Revelan millonario monto que ganaría María José Quintanilla en festivales de verano

En el programa de CHV dieron a conocer que la popular figura de Mega ganaría alrededor de $1.200 millones con las 48 presentaciones que tiene fijadas entre diciembre y febrero.

«Si gana $1.200 millones, ¿el Festival de Viña le aporta algo de verdad a María José Quintanilla?», consultó Eduardo de la Iglecia.

Según indicaron en el programa, María José Quintanilla cobra $25 millones por cada show. Sin embargo, de acuerdo a Renata Bravo quien se contactó con especialista en el tema, $18 millones son para ella.

De este modo, debido a los descuentos de impuestos, de los $1.200 millones que cobrará, $800 millones serían para ella.

Además, dieron a conocer que tendría un sueldo de $18 millones mensuales en Mega.

