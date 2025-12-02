Julio César Rodríguez impacta con inesperada revelación sobre María José Quintanilla: «Esto no se sabía ni se sabrá tampoco»

En el más reciente capítulo de Primer Plano, Julio César Rodríguez sorprendió con una inesperada revelación relacionada con María José Quintanilla.

Resulta que el animador del programa de CHV reveló un «cahuín que no se sabía» sobre la artista y rostro televisivo.

Vale señalar que esto ocurrió mientras en el espacio de farándula hablaban de la ausencia de María José Quintanilla en el Festival de Viña del Mar.

Recordemos que la cantante estuvo sonando para el importante certamen. Sin embargo, nunca se concretó y todo quedó en rumores.

En este sentido, Julio César Rodríguez expresó: «Este era el año».

Asimismo, indicó que no entiende la decisión de parte de la organización de no incluir a María José Quintanilla en el line up, siendo que es un popular rostro del canal organizador.

«Si a mí me pasan una lista con los artistas que tiene que estar y no puedo decir nada, yo renuncio», expresó JC Rodríguez.

Igualmente, el rostro y director de programación de CHV tuvo unas positivas palabras para María José Quintanilla.

«Es rostro, es talento, es trabajadora de Mega, va a ser un éxito seguro… es un golazo donde va. La he presentado en todos lados y nunca falla… yo creo que el pecado este año… debió haber estado, está en su prime», expresó.

En este sentido, mientras destacaba a la cantante, el animador de Primer Plano sorprendió una inesperada revelación.

Resulta que Julio César Rodríguez reveló que en CHV intentaron ficharla. «Nosotros el 2023 intentamos que María José se viniera al matinal de Chilevisión, este cahuín es bueno, porque esto no se sabía ni se sabrá tampoco», indicó, lo que generó sorpresa en sus compañeros y televidentes.

«Yo lo puedo contar, porque en ese tiempo era animador, pero ahora no», añadió.

