«Hay que tener tremendo pi…»: El inesperado comentario que dejó en shock a Priscilla Vargas en «Tu Día» de Canal 13

Cada vez falta menos para la tan esperada Navidad y durante esta época del año, desde diversos programas de televisión recorren lugares como Barrio Meiggs para mostrar las novedades y ofertas de la temporada.

En este sentido, en el matinal de Canal, «Tu Día», el periodista Gabriel Alegría llevó a cabo un despacho desde la calle Salvador Sanfuentes. Instancia en la que dio mucho que hablar por un inesperado comentario.

Cómico momento en Tu Día

En esta instancia, el reportero les indicó a sus compañeros del estudio: «Les tengo la novedad para este año. Porque para la Navidad, esta vez, las tendencias de decoración dicen que van por lo grande».

Esto sorprendió al panel. «Que linda la bola», indicó la meteoróloga Michelle Adam.

«Pero mira, (es) del tamaño de mi cabeza», indicó Gabriel Alegría, quien puso el producto cerca de su cara.

Frente a esto, Priscilla Vargas expresó: «Ya, pero eso es para árboles súper grandes o se pueden colgar tal vez»

A lo que el notero del matinal de Canal 13 respondió: «Es que eso Pri, para tener esta bola hay que tener tremendo pino. No es cualquier pino».

En tanto, Michelle Adam le consultó: «¿Y pesan mucho o son livianitas?». «Son livianitas», indicó Alegría, mientras manipulaba la esfera con su mano.

Vale señalar que en dicho momento, en el estudio no pudieron contener la risa. De hecho, el reportero indicó: «¿Oye, ¿por qué se ríen tanto?».

Este momento no pasó desapercibido y fue compartido por la cuenta de Instagram @reaccionesalcien, donde se llenó de reacciones.

«El que tiene hambre… En pan piensa»; «Mientras más habla, más la caga»; «Jajaja todos los pensamos»; «no se puede hablar en serio»; «Yo creo que el nunca se dio cuenta de lo que dijo», «Tiene su logica», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

