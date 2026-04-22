¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler sorprende tras referirse a las probabilidades de que regresen la precipitaciones en Santiago En la mañana de este miércoles, la especialista de Chilevisión entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días y dio a conocer cuándo podría regresar la lluvia en la Región Metropolitana. Revisa los detalles a continuación.