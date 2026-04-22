21 Abr, 2026. 20:00 hrs

¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana?: revisa el pronóstico del tiempo en Santiago de Jaime Leyton

En la tarde de este martes 21 de abril, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.

Por Iván López

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