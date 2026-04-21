Médium comparte video de Naya Fácil sobre supuesto «pacto con el diablo» y hace escalofriante aviso: «Ahora le toca a pagar a ella»

Durante los últimos días, Naya Fácil se ha encontrado en centro de atención de atención. Ahora la influencer está dando que hablar porque reflotó un video, en el cual hablaba de un supuesto pacto con el diablo con el objetivo de tener un «buen pasar».

El video se volvió a viralizar después de que la autodenominada, Patricia Pastén lo compartió en sus redes sociales.

En este registro, Naya Fácil indica que pidió una casa, un auto, mejorar su físico y poder gastar dinero sin límites. Cosas de las que se podría decir actualmente goza.

El acuerdo de Naya Fácil

El video que compartió la médium, se ve un breve extracto, en el cual la creadora de contenido entrega detalles de cómo fue el proceso en que hizo este acuerdo.

«Llegué y escribí: ‘Señor Diablo, por favor, necesito que pase tal cosa, que tenga mi casa, que tenga mi auto, que me arregle el cuerpo. De verdad, esta historia está de película, chiquillos», indicó Naya Fácil.

«Ay chiquillos, fue un gusto conocerlos», añadió la influencer, quien reconoció que no le tenía miedo a nada.

Además, Naya Fácil dio a conocer que al realizar un acuerdo con el diablo habría una fecha de vencimiento, en la cual la persona que hace el acuerdo moriría.

En su publicación, Patricia Pastén indicó: «Naya Fácil hizo un pacto a cambio de su alma y ella ya cumplieron su parte». Además, agregó: «Ya se lo dieron todo. Ahora le toca a pagar a ella».

Este post no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones.»Eso son tonterías de la Naya , por Dios !! Cómo odian a esa muchacha, déjenla tranquila, hace más cosas buenas que cualquier de lo que opinan cosas malas !»; «Con eso no se juega»; «Y es tal cual la vida que ella tiene», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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