El bolsillo feliz de RadioActiva llega a salvarte: conoce cómo participar por una de las 50 gift cards de $150 mil

No es sorpresa que con los constantes alzas que se desarrollan, el bolsillo de muchas personas está cada vez más apretado y cuesta más llegar a fin de mes. En este sentido, RadioActiva, la radio de gente feliz tomó la decisión ponerse la capa y salir al rescate de sus auditores.

Resulta que salimos con un tremendo concurso. Hablamos de «El bolsillo feliz de RadioActiva», iniciativa en la que se sortearán 50 gift cards de $150 mil cada una.

Conoce cómo concursar de la iniciativa «El bolsillo feliz de RadioActiva»

Participar es muy sencillo. Todos quienes quieran concursar deben inscribirse de manera gratuita en el formulario que aparece al final de esta nota, dejando tu número de teléfono y el resto de datos solicitados. Desde ese momento ya estarás concursando.

La clave es estar pendiente, ya que en cualquier momento, durante cualquiera de los programas de RadioActiva, se llamará al azar a los inscritos. De este modo, si es que tu teléfono suena tendrás la oportunidad de ganar. Sin embargo, solamente hay una condición: debes contestar y responder: «RadioActiva, 92.5, solo se vive una vez».

De este modo, si respondes bien, ganarás una de las giftcards.

Este concurso, tiene el objetivo de entregar un apoyo económico concreto, el que sin duda puede marcar la diferencia en los gastos del día a día.

Es importante mencionar que este tipo de iniciativas no son nuevas en RadioActiva que tiene una gran conexión con su fiel audiencia. De hecho, constantemente se llevan a cabo concursos de gran alcance. Por ejemplo, cada fin de año se sortean grandes premios como autos e importantes sumas de dinero.

En este sentido, «El bolsillo feliz» se suma a esta esencia de la radio, con una propuesta directa y sumbre que busca ayudar a aliviar el bolsillo de nuestros queridos auditores.

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