RadioActiva y Curifor te cambian la vida: auditora es la gran ganadora de un Jaecoo 5 Prime y $5 millones

Este 24 de diciembre se ha vivido una emocionante jornada en la radio de la gente feliz. Durante este día se desarrolló el esperado concurso de fin de año «RadioActiva y Curifor te cambian la vida». Instancia, en la que Victoria González logró ganar un Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones de pesos.

La mujer logró ganar este premio que sin duda cambiará su vida, luego de contestar el llamado de la emisora y responder: «RadioActiva, 92.5 solo se vive una vez», tal como estaba establecido.

Tras contestar el teléfono y responder correctamente, Victoria González se tuvo que tomar un momento, ya que estaba notablemente emocionada.

La mujer dio a conocer que es de la comuna de Puente Alto y que se encontraba trabajando.

En este sentido, Victoria González pidió permiso a su jefa y se encuentra en camino a la radio para venir a ver su premio.

Vale señalar que nuestros locutores también se mostraron emocionados y celebraron el premio que ganó nuestra auditora.

«Victoria ha alcanzado la victoria este año. Te esperamos, tienes que venir para acá, para que veas el auto que te acabas de ganar, gentileza de Curifor y RadioActiva. Ven acá, te vamos a estar esperando todo el equipo de RadioActiva», indicó Pape Salazar.

La mujer se mostró muy emocionada y nerviosa tras el ganar el premio.

Tras ser consultada, con respecto a qué hará con el premio, señaló: «No sé todavía chiquillos, quiero salir de vacaciones».

Vale señalar que el vehículo viene con patente y permiso de circulación.

Además, durante esta jornada, otros participantes ganaron premios como entradas dobles para Bad Bunny en Chile y $5 millones para compras en Romancia.

