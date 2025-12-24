«Siempre arreglando…»: Fiebre de Baile anuncia inesperada medida y le llueven las críticas

En el capítulo que se emitió este martes del programa de CHV «Fiebre de Baile», se confirmó una inesperada decisión que ha dado mucho que hablar.

Vale señalar que en esta instancia se había anunciado un duelo de eliminación, por lo que se esperaba que un participante abandonara la competencia. Sin embargo, esto no sucedió.

Inesperado anuncio en Fiebre de Baile

Resulta que después de la evaluación de parte de los jurados, que llegaron a la instancia final fueron Cony Capelli, Faloon Larraguibel y Gabriel Urzúa.

Posteriormente, el actor fue salvado por votación popular, por lo que las dos exchicas reality quedaron con riesgo de ser eliminadas.

De este modo, se esperaba que una de ellas abandonara Fiebre de Baile. De hecho. Diana Bolocco estaba lista para abrir el sobre y decir quién era la eliminada. Sin embargo, en dicho instancia se hizo un inesperado anuncio.

«Esta noche no hay eliminado, feliz Navidad. Faloon y Coni permanecen, porque no podemos eliminar a nadie en vísperas de Navidad y menos en víspera del repechaje», mencionó la animadora, lo que causó gran sorpresa en televidentes y las mismas participantes.

Este momento fue compartido por la cuenta de Instagram de Fiebre de Baile y generó múltiples reacciones. En este sentido, muchos usuarios criticaron la decisión de CHV.

«Espíritu navideño, si claro… La protegida de Falon es impresionante»; «Las que querían sacar a faloon ahí quedaron»; «Amé verlas abrazaditas»; «No puedo creer la poca empatía femenina, no puedo creer algunos comentarios sobre Faloon, no soy su fans pero soy mujer y esto para ella es un «trabajo» tiene hijos que alimentar, pagar arriendo, pagar luz agua etc»; «Siempre arreglando todos los programas para faloon hasta cuándo basta», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

También te podría interesar: «Me cuesta creer»: Marlen Olivari habló sobre el rumor de infidelidad contra ella que habría inventado otra figura del espectáculo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google