«Me cuesta creer»: Marlen Olivari habló sobre el rumor de infidelidad contra ella que habría inventado otra figura del espectáculo

En el último tiempo, un grave rumor sacudió a Marlen Olivari y Luciano Marrochino. Supuestamente, la pareja había terminado, por una infidelidad del italiano.

Eso sí, la pareja se vio públicamente en varias ocasiones, y la propia Marlen Olivari aseguró que esto era falso. Pero después, empezó a correr el rumor de que otra figura del espectáculo, había inventado esta supuesta infidelidad.

Marlen Olivari habló sobre el rumor de infidelidad que habría inventado otra figura del espectáculo

Marlen Olivari estuvo como invitada en el programa de farándula Hay Que Decirlo, de Canal 13. Lógicamente, en el espacio le preguntaron por esta situación.

De entrada, la show woman aseguró: «yo nunca supe (quién fue). Bueno, tampoco me dediqué a investigar, porque no tengo tiempo para eso y no me interesa, tampoco, pero sí, todos decían que era la Pancha Merino«.

«Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Además que yo estaba en el reality, estaba en Perú cuando ellos terminaron su relación con Andrea, entonces yo no tenía mucha información ni detalles», aseguró.

Incluso, en esa misma línea, Marlen Olivari comentó su relación con ella: «Le tengo un cariño gigante a él (Andrea), y (con Pancha Merino) compartíamos siempre todo. Las cosas estaban bien. De hecho, mi hijo era súper amiguito de su hijita».

«Por eso a mí como que me cuesta creer lo que me dicen, porque además ella siempre ha sido bien espiritual… dice que no se hace eso de hablar mal de la gente ni inventar cosas, porque esas energías se devuelven», cerró Marlen Olivari.

