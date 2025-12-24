Sigue la transmisión del esperado concurso de fin de año, «RadioActiva y Curifor te cambian la vida»: Todavía puedes participar

¡Llegó el día! Hoy, miércoles 24 de diciembre, se desarrolla el tan anhelado sorteo del concurso de fin de año «RadioActiva y Curifor te cambian la vida». Instancia en la que el premio es ni más ni menos que cinco millones de pesos y un vehículo marca Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco.

De este modo, existe gran expectación entre los auditores con esta iniciativa de la radio de la gente feliz que ya ha cambiado la vida de muchas personas.

Este esperado concurso ya se transformó en un clásico de fin de año de RadioActiva y es un reflejo del gran cariño de la emisora con su fiel audiencia.

Sigue la transmisión en vivo del esperado concurso y conoce hasta cuándo puedes comprar tu ticket

A las 10:00 horas comenzó la transmisión especial de la versión 2025 «RadioActiva y Curifor te cambian la vida», la que se puede seguir a través de nuestro canal de YouTube.

Vale señalar que si todavía no estás participando de esta iniciativa, tienes hasta las 12:00 horas para hacerlo y concursar por el Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 y los cinco millones de pesos.

Solamente hay que adquirir el ticket navideño a través de Ticketmaster por mil pesos.

Posteriormente, quedarás registrado y tendrás que esperar el llamado de RadioActiva, por lo que es importante que estés atento al teléfono.

Para ganar el concurso, al contestar tienes que decir de manera calara: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ». Si contestas bien, el premio será tuyo.

Revisa acá las bases del concurso.

Por otra parte, para conocer información sobre versiones anteriores de esta iniciativa, haz clic acá.

Vale señalar que este concurso de fin de año lleva bastante tiempo cambiando las vidas de diversos auditores.

También te podría interesar: RadioActiva te cambia la vida: ganadores del concurso revelan cómo el premio marcó un antes y un después en sus vidas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google