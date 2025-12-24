¡Calentando motores! Auditor ganó entradas para concierto de Bad Bunny en Chile previo al esperado sorteo de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida»
¡Llegó el tan esperado día! Durante este miércoles se está llevando a cabo "RadioActiva y Curifor te cambian la vida", donde se sortearán grandes premios.
En RadioActiva ya nos estamos preparando para el tremendo sorteo que tenemos junto Curifor, en el que se va a sortear un vehículo Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones de pesos.
En este sentido, previo al esperado sorteo del gran premio, se llevó a cabo una prueba, en la que Luis Guzmán logró ganar una entrada doble para el concierto de Bad Bunny en Chile.
Para poder ganar este sorteo de prueba, Lucho tuvo que decir: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ», (al igual que en el sorteo por el Jaecoo 5 y los 5 millones de pesos.).
Vale señalar que este ganador sigue participando por el gran premio de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida».
Conoce cómo participar de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida»
Si es que todavía no estás participando por este gran concurso, te contamos que tienes hasta las 12:00 horas para hacerlo y tener la oportunidad de ganar un vehículo Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y $5 millones.
Solamente debes comprar tu ticket navideño a través de Ticketmaster, el que tiene un precio de mil pesos, y listo, ya estarás concursando.
Luego, deberás estar pendiente al teléfono y esperar un llamando por parte de RadioActiva. Para ganar es necesario que al contestar digas: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ». En caso de contestar bien, el premio será tuyo.
Además, todavía falta el sorteo por otra entrada doble para el concierto de Bad Bunny en Chile y otro por una gift card de 5 millones de pesos para comprar en Romancia y renovar tu hogar.
Las bases del concurso «RadioActiva y Curifor te cambian la vida» puedes revisarlas acá.
Vale señalar que esta iniciativa se ha transformado en una tradición navideña y durante varios años ha cambiado la vida de múltiples oyentes. Revisa información de las ediciones anteriores acá.
