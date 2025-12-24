Previo al gran sorteo: Auditor ganó $5 millones para compras en Romancia y renovar su hogar en «RadioActiva y Curifor te cambian la vida»

Durante este miércoles 24 de diciembre, se está desarrollando el esperado concurso de fin de año «RadioActiva y Curifor te cambian la vida». Instancia, en la que el gran premio es un Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones de pesos.

Y previo al sorteo del auto y los millones, se están entregando diversos premios. Ya hubo un ganador por una entrada doble para el concierto de Bad Bunny en Chile y recientemente, otro auditor logró ganar 5 millones de pesos para comprar en Romancia y renovar su hogar

Además, todavía falta que se entregue otra entrada doble para el concierto de Bad Bunny.

Auditor gana 5 millones de pesos para comprar en Romancia

Tras contestar el teléfono e indicar: «RadioActiva 92.5, solo se vive una vez», Miguel Aguilar logró ganar $5 millones de pesos para compras en Romancia y poder renovar su hogar.

«Felicitaciones, ojalá que lo puedas aprovechar al máximo», le indicaron nuestros amigos de Romancia.

Miguel Aguilar se mostró emocionado e indicó que estaba en el trabajo. «Tengo que arreglar varías cosas», indicó.

Vale señalar que nuestro auditor sigue participando por el vehículo y los $5 millones.

Por otro lado, si es que tú todavía no estás concursando en «RadioActiva y Curifor te cambian la vida», te contamos que puedes hacerlo hasta las 12:00 horas de hoy, 24 de diciembre.

Para esto debes comprar tu ticket navideño a través de Ticketmaster, el que tiene un valor de mil pesos

Luego, deberás estar atento al teléfono y esperar el llamando de RadioActiva. Para ganar es necesario que al contestar digas de manera clara: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ».

Puedes revisar acá las bases del concurso.

Esta iniciativa se ha vuelto una tradición de Navidad y ha cambiado la vida de muchas personas. Puedes revisar más información de este concurso y ediciones anteriores acá.

