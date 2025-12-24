Auditor gana entradas para concierto de Bad Bunny en Chile en «RadioActiva 92.5 solo se vive una vez»
Este miércoles se ha vivido una emocionante jornada en la 92.5 en el marco del esperado concurso "RadioActiva 92.5 solo se vive una vez".
Hoy, miércoles 24 de diciembre, se está llevando a cabo el tan anhelado concurso «RadioActiva y Curifor te cambian la vida». Oportunidad en la que se sorteará un Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones de pesos.
Sin embargo, este no es el único premio de día. En este sentido, recientemente, Sergio Vega logró ganar ni más ni menos que una entrada doble para el concierto de Bad Bunny en Chile.
El auditor contestó el llamado de RadioActiva y respondió: «RadioActiva 92.5 solo se vive una vez», lo que le permitió ganar los tickets.
«Sergio Vega te has ganado entradas para ver a Bad Bunny en el Estadio Nacional», le indicó Lucho de Chile.
De todos modos, sigue participando el Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones de pesos.
Vale señalar que previo al gran premio, otros dos auditores que participaron también ganaron otra entrada doble para Bad Bunny y $5 millones para compras en Romancia y renovar su hogar.
Se acerca el sorteo del gran premio de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida»
En estos momentos existe gran expectación por el sorteo por el Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones de pesos.
Vale señalar que para ganar, tras contestar hay que indicar: «RadioActiva 92.5 solo se vive una vez».
Revisa las bases del concurso acá.
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.