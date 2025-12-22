RadioActiva te cambia la vida: ganadores del concurso revelan cómo el premio marcó un antes y un después

tencha Cada 24 de diciembre, RadioActiva se la juega con su esperado y tradicional concurso de fin de año. Iniciativa que ha cambiado la vida de muchos auditores.

Este 2025, la radio de la gente feliz se juntó con Curifor con un atractivo premio. Y en la previa a este nuevo concurso, nustra Tenchita se puso en contacto con los ganadores de las versiones 2023 y 2024.

La Tenchita se comunicó con los ganadores de las dos últimas versiones

Maribel Guzmán, ganadora del concurso de 2024 indicó que tras ganar un vehículo Omoda y 10 millones de pesos, su vida cambió.

«Hemos estado muy feliz con mi pareja», indicó.

Maribel contó que el vehículo les ha servido mucho y que el dinero lo han utilizado para ponerse al día y que están postulando para obtener su casa propia.

Además, le dejó un mensaje a los auditores de RadioActiva.

«Primero agradecerle a ustedes por estos maravillosos concursos que han hecho durante mucho tiempo, y decirles que participen, que esto no es mentira, en verdad. No es como dicen algunas personas, que a lo mejor está arreglado. No está arreglado, chiquillo, esto es verdad y yo puedo dar fe de esto», indicó Maribel Guzmán.

Además, nuestra Tenchita también se comunicó con Héctor Mora, quien ganó un vehículo Kaiyi X3 y 12 millones de pesos.

El hombre obtuvo el premio poco antes de convertirse en padre. Vale señalar que iba a tener gémelos, sin embargo, le reveló a la Tencha que una no pudo nacer.

«Cuando me gané el premio fue como una bendición y realmente nos sirvió bastante. Incluso todavía tengo la camioneta», indicó.

Héctor también tuvo palabras para nuestros auditores.

«Tienen que tener harta fe. Y que la persona que se lleve el premio, que se lo lleve una persona que lo necesite», indicó el hombre

«Les va a cambiar, si saben aprovecharlo, les va a cambiar la vida. Es increíble que cambia la vida. RadioActiva te cambia la vida», indicó.

Es importante señalar que este miércoles 24 de diciembre se va a llevar a cabo el sorteo de la versión 2025 de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida». Instancia, en la que el premio son 5 millones de pesos y un vehículo marca Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco.

De este modo, puede seguir la transmisión de este esperado sorteo desde las 10:00 horas a través de YouTube.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google