Kidd Voodoo toma drástica decisión tras un año lleno de éxitos: «Ha sido todo un sueño»

Durante la jornada de este lunes, Kidd Voodoo sorprendió a sus seguidores tras anunciar una importante noticia sobre su carrera musical.

Vale señalar que esta noticia se da cerca del fin de un año que sin dudas fue muy exitoso para el destacado intérprete en el ámbito artístico.

En febrero de 2025, Kidd Voodoo la rompió con su presentación en el Festival de Viña, donde cautivó a los presentes en la Quinta Vergara y televidentes con sus grandes éxitos.

Uno de los hitos más destacables del popular cantante es que realizó 12 conciertos en el Movistar Arena, lo que demuestra su gran popularidad y el cariño que le tienen sus fanáticos. De hecho, durante la semana pasada fue noticia por entrar al Paseo de las estrellas de dicho recinto.

Además, Kidd Voodoo realizó giras por otros países como Perú, Argentina y España. Y también se presentó en el Estadio Regional Chinquihue de Puerto Montt, el recinto más austral del Mundo.

El inesperado anuncio de Kidd Voodoo

A través de su cuenta de Instagram, el querido cantante reveló que se tomará una pausa en su carrera.

Kidd Voodoo subió una historia con fondo negro, en la que comenzó escribiendo: «Gracias por todo lo de este año, realmente ha sido todo un sueño».

Posteriormente, agregó: «Tomaré una pausa por un tiempo. Nos vemos en otro momento».

El anuncio generó gran impacto, ya que llega después de un año en el que tuvo muchas presentaciones, estrenó mucha música y dio mucho que hablar.

En este sentido, muchos esperaban que Kidd Voodoo siguiera por este mismo camino. Sin embargo, esto no será así.

De este modo, queda la duda con respecto a cuánto durará esta pausa.

