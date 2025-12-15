Lyon La F habla de su momento en la música y revela que «Comando Estelar» estuvo un año guardada: «Teníamos muchos proyectos»

Hace algunos días, el artista urbano revelación Lyon La F dijo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que habló del crecimiento que ha tenido en la escena musical.

Vale señalar que el cantante pasa por un buen momento musical y se ha hecho un nombre con canciones como «Comando Estelar», «Pasajero» y más lanzamientos.

En este sentido, en su primera visita a RadioActiva, Lyon La F habló de su presente y sobre lo que viene.

«Siento euforia, porque es como… todo esto es nuevo y me lo tomo bien, siempre positivo, y con ganas de siempre seguir avanzando, siempre con la visión alta de querer lograr siempre más», indicó.

De este modo, Lyon La F destacó que el trabajo que ha hecho está dando resultados.

“Siento que son los frutos de la perseverancia todo el tiempo que con mi equipo de trabajo hemos estado dándole, sacrificando tiempo, cosas importantes. Y siempre agradecido de la gente», señaló.

Además, se mostró contenido de ser parte de la nueva camada de artistas urbanos que ha surgido.

«La idea es cambiar siempre, la monotonía es salir de lo que uno escucha todos los días», mencionó Lyon La F.

Además, el joven cantante urbano habló de su ciudad natal en La Serena.

«Siempre trato de dejar la vara alta. Siempre nombro a la ciudad porque es bonito que la gente igual, lo sepa de que uno viene de allá, hay mucho talento (…) Vienen muchos más», señaló.

Lyon La F revela cuándo notó un cambio en su carrera

Además, el cantante urbano dio a conocer que luego de lanzar «Deja que el mundo se acabe» notó un cambio en su carrera.

«Desde esa canción ‘Deja que el mundo se acabe’ como que me instalé en el mapa, pero certero», señaló Lyon La F.

En este sentido, el joven indicó que TikTok lo ayudó mucho a impulsar su carrera.

Además, Lyon La F se refirió a «Comando Estelar«, uno de sus grandes éxitos. De este modo, reveló que el tema tardó un año en salir.

«Esa canción la dejamos casi un año ahí guardadita. De mi parte, John Alex y Germanini teníamos muchos proyectos», indicó.

En este sentido, reveló que a veces las canciones que menos se espera se pegan.

Además, reveló que se espera que próximamente salgan nuevas canciones con artistas como Lucky Brown y Germanini.

