¡Calor en la Región Metropolitana!: Allison Göhler sorprendió en CHV tras revelar el día de esta semana en el que se esperan 34 grados En la mañana de este lunes, la meteoróloga de CHV entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago y reveló el día en que se esperan 34 grados. Revisa el reporte de la especialista a continuación.