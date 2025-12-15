«¿Te podís callar por fa?»: Vocal de mesa lanzó duro reto a José Antonio Neme en conteo de votos y así reaccionó el periodista

Durante este domingo 14 de diciembre, en el conteo de votos que se llevó a cabo en el Estadio Monumental. Desde Mega estaban cubriendo esta instancia. En este sentido, el periodista José Antonio Neme protagonizó una inesperada situación.

Resulta que el rostro del canal ubicado en Vicuña Mackena se encontraba conversando. Ante esto, una vocal de mesa le pidió que se quedara en silencio.

«¿Te podís callar? Por fa?», le dijo tras escucharlo conversar a metros de la mesa.

«Chicos, se pueden ir a hablar allá, por favor», añadió. En este sentido, el animador de «Mucho Gusto» no pudo aguantar la risa.

«Se pueden ir a conversar allá, que me desconcentran», continuó la vocal de mesa.

«¿A conversar allá? Ah ya», contestó José Antonio Neme. A lo que la mujer expresó: «Si no me interrumpen»

Las reacciones que dejó el momento protagonizado por José Antonio Neme

Vale señalar que este momento fue compartido en las cuentas de Instagram de Mega y Meganoticias. De este modo, diversos cibernautas reaccionaron.

«La mujer está ultra picada»; «Le pidieron lo más difícil po»; «Taba pica o es idea mia ?»; «Se nota que tiene mucha rabia la vocal de mesa»; «Es un local de votación y ella era la presidenta de mesa, tenía todo el derecho a pedir orden»; «Estaba molesta, sabía la derrota», fueron algunos de los comentarios que recibió el post de esta situación.

