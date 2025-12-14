José Antonio Neme respondió a cuestionamiento de mujer por su voto en la segunda vuelta presidencial: «No me interesa influir en nadie»

Hace algunos días, José Antonio Neme dio mucho que hablar tras revelar en vivo en el matinal de Mega, «Mucho Gusto» su voto en la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en chile que se están llevando a cabo hoy, domingo 14 de diciembre.

En dicha instancia, el reconocido periodista dio a conocer que anulará.

En este sentido, en la mañana de hoy, una vecina de la comuna de La Florida protagonizó un cariñoso momento con José Antonio Neme, a quien le dedicó unas lindas palabras. Sin embargo, cuestionó su decisión en el voto.

«Lo encuentro una persona súper inteligente, capaz de ponerse en el lugar de otro. Me encanta que sea animalista, yo también. Lo único que le podría criticar, es tu decisión de votar nulo. Eso sí que no. Yo soy bien radical, es lo uno o lo otro. Punto», indicó la mujer.

La respuesta de José Antonio Neme

En esta instancia, el rostro de Mega se tomó de buena manera las palabras de la mujer y le respondió.

«Le agradezco mucho y con respecto a mi decisión de voto, que fue muy polémico el fin de semana, déjeme decirle que soy un defensor de la libertad y creo que dentro del ejercicio democrático y legal uno puede optar e interpretar», indicó el conductor de «Mucho Gusto».

Posteriormente, José Antonio Neme explicó su decisión de anular y no votar ni por José Antonio Kast ni Jeannette Jara.

«Es una opción, es interesante estudiarla y mirarla, porque la no elección, también es una elección», señaló el periodista.

Luego, quiso aclarar que su decisión no es influir en la decisión de los televidentes.

«No me interesa influir en nadie. Buena onda a la señora, que sea una fiesta democrática», indicó para cerrar el tema.

