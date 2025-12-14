Violenta pelea en pleno local de votación durante Elecciones Presidenciales 2025 por presunta deuda millonaria: «¡No seai ridículo!»

Durante esta jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, se vivió una inesperada y violenta situación en un local de votación en Lo Barnechea.

En esta instancia, dos hombres protagonizaron una pelea producto de una presunta millonaria deuda.

«Se agarraron literalmente a puñetazos en este centro de votación y llegó todo el personal militar», indicó un notero de CHV que informó sobre la situación.

Inesperada pelea en local de votación

Un joven que estaba con gorra blanca conversó con CHV e indicó: «Estaba conversando con el hombre, el hombre se hace el desaparecido, me debe 80 millones de un supuesto loteo, negocio, hace dos años. No contesta correos, no contesta números de teléfono, bloquea sus redes sociales«.

Por otro lado, el otro hombre también entregó su versión. «Yo no me voy a ir a la manos. Lo que pasa es que él me está persiguiendo, yo vivo en esta comuna, él no. Hicimos un negocio, él me reconoció acá que él fue el auto de un delito: intentó quemar el edificio de mi papá, mandó a apedrear la casa de un abogado… le estoy respondiendo como corresponde», señaló.

«Eso fue lo que ocurrió y él no tiene por qué estar acá», añadió el sujeto.

Frente a esto, el joven notablemente molesto gritaba que «¡Desapareció hace dos años! ¡Te tuve que demandar por fraude! ¡Por qué no contestai! ¡No he mandando a matar a nadie! ¡No seai ridículo!».

Posteriormente, ambos se acercaron para encararse. Sin embargo, llegó un militar y una carabinera, quenes impidieron que se pusieran a peliar en vivo.

Militares llamaron a Carabineros: Violenta pelea se registró en local de votación en Lo Barnechea Sigue nuestra transmisión en vivo 👉https://t.co/V7ugVxE1om#CHVNoticias #EleccionCHV #Elecciones2025 #Eleccioneschile2025 pic.twitter.com/XizFo4CWVl — CHV Noticias (@chvnoticias) December 14, 2025

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google