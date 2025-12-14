Elecciones Presidenciales en Chile 2025: Revisa hasta qué hora se puede asistir a votar

Durante este domingo 14 de diciembre se vive un día muy importante para el futuro del país. Resulta que se está llevando a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile. Instancia en la que la ciudadanía elige al próximo presidente del país.

Vale señalar que los candidatos para asumir el cargo que hoy ocupa Gabriel Boric son Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En este contexto, una de las dudas que suele surgir cuando se están llevando a cabo elecciones es hasta qué hora se puede asistir a votar.

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: Revisa hasta qué hora se puede votar

El inicio de las votaciones de la segunda vielta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile está fijado para las 08:00 horas y se extiende hasta las 18:00 horas.

De todos modos, es importante aclarar que si es que hay personas que se encuentren en la fila antes del horario del cierre de las mesas, podrán votar, aunque el proceso se extienda hasta más de las 18:00 horas.

Por otro lado, es importante aclarar que, al igual que en resto del país, en Isla de Pascua el cierre de mesas a las 18:00 horas. Esto equivale a las 21:00 horas del Chile continental.

Cómo revisar tus datos

Es importante señalar que para revisar el local de votación o mesa que le toca cada ciudadano, se puede revisar la información en consulta.servel.cl. Solamente es necesario ingresar el RUT y se podrán conocer los datos necesarios para asistir a votar.

Es importante señalar que solamente es necesario llevar cédula de identidad (puede estar vencido hasta por un año) o el pasaporte.

Además, se puede llevar un lápiz azul propio para ejercer el voto. Sin embargo, en caso de no tener, en la mesa se prestará uno.

