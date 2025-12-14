Conmoción en el pueblo albo: tres muertes remecen a Colo Colo

Este 14 de diciembre, jornada de elecciones, es un día triste para Colo Colo.

Resulta que desde el club dieron a conocer tres fallecimientos que afectan a la institución.

Resulta que tres personas cercanas al primer equipo de Colo Colo perdieron la vida, lo que sin duda afecta al pueblo colocolino.

Las tres muertes que remecen a Colo Colo

A través de sus redes sociales, el popular equipo nacional dio a conocer tres fallecimientos.

Uno de estos es la madre de Nelson Pizarro, icónico utilero del primer equipo de Colo Colo. A ella se le suma madre de Carlos González, quien es captador del club, y Sergio «el Zorro» Salinas, canchero del cuadro albo.

Vale señalar que Nelson Pizarro fue futbolista profesional en la década de los 90. Uno de los clubes en los que militó es Fortuna Düsseldorf de Alemania. Mientras que durante el último tiempo ha estado trabajando como utilero del club.

Colo Colo emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentaron estas pérdidas.

«Como club, lamentamos los sensibles fallecimientos de la madre nuestro utilero Nelson Pizarro; la madre de nuestro captador Carlos González; y la de nuestro querido e histórico canchero, Sergio Salinas», señalaron.

Además, desde el cuadro albo también entregaron apoyo a las familias de los fallecidos.

«Expresamos nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento», indicaron.

