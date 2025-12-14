No quería devolvérselo: Adulto mayor denunció que su hija le robó el carnet para que no fuera a votar

Esta mañana, en el marco de las elecciones presidenciales, ocurrió una insólita y preocupante situación. Resulta que un adulto mayor de 85 años, llegó hasta su local de votación en Ñuñoa, pero no pudo sufragar, debido a que no tenía su carnet de identidad.

Según comentó Sergio Farías, el hombre en cuestión, su hija le robó la cédula de identidad, para que no fuera a votar.

Adulto mayor denunció que su hija le robó el carnet para que no fuera a votar

Según información de T13, el hecho ocurrió en el Colegio Carmela Silva Donoso, en la comuna de Ñuñoa, donde Sergio Farías llegó a votar con un carnet vencido. La particularidad, era que este estaba vencido desde hace 15 años, y correspondía a un formato que descontinuado desde 2002.

El adulto mayor, que llegó en silla de ruedas, y ayudado por sus vecinos, afirmó que esto ocurrió, puesto que su hija le quitó su carnet, para que no fuera a votar.

Lógicamente, en el local de votación no le permitieron votar, por lo que debió devolverse a su casa, junto a sus vecinos.

Acorde al medio citado, Sergio Farías volvió a pedir el carnet a su hija, a lo que en primera instancia volvió a negarse. Sin embargo, finalmente, a eso de las 14:30, pudo recuperar su carnet y regresó hasta el local de votación para ejercer su deber cívico.

