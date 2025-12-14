Leonardo Farkas sorprendió tras asistir a votar: pagó millonario monto para comprar agua a jóvenes scouts

En la jornada de este domingo, se está llevando a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025. Instancia en la que los ciudadanos deben elegir quién llegará a La Moneda.

Vale señalar que los candidatos para ocupar el cargo que hoy tiene Gabriel Boric son Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Y durante esta jornada, se han desarrollado diversas situaciones llamativas. Una de estas la protagonizó Leonardo Farkas.

Leonardo Farkas sorprende tras llegar a votar

El empresario llegó a su local de votación ubicado en Vitacura. Instancia en la que entregó una opinión política y sorprendió a un grupo de jóvenes scouts.

En conversación con Chilevisión, Leonardo Farkas llamó a la ciudadanía a respetar la democracia y a quién salga electo. Además, posteriormente, señaló: «Nunca lo digo, pero todos saben que no soy comunista. Siempre lo he dicho, más que nada por un tema religioso, porque de tanto que he viajado no me gusta que alguien me diga ‘no puedes creer en Dios’, eso no, soy un hombre de fe».

Posteriormente, se encontró con un grupo de scouts, quienes estaban vendiendo botellas de agua para reunir dinero.

«Vengo a votar, no a comprar botellas», dijo en un inicio el empresario.

Sin embargo, luego Leonardo Farkas expresó: «¿Le van a dar el agua a todos? Ya, pero esto no es para que después digan que vengo a regalar plata».

«¿Cuántas aguas hay?», consultó. Frente a esto, le respondieron: «60 botellas, a luca cada una»

En este contexto, Leonardo Farkas empezó a contar billetes de $20 mil y se excedió por mucho en el monto del valor de las botellas de agua, lo que dejó a todos los presentes sorprendidos.

En concreto, el empresario le entregó $1.2 millones de pesos a los jóvenes scouts.

Posteriormente, Farkas subió a su limusina acompañado de sus escoltas. Además, le preguntaron si es que asistirá a la gala del Festival de Viña, a lo que respondió: «Pero si son puros chaqueteros ahí».

@radioactivachile Sacó aplausos con su gesto👏🏼 Este domingo Leonardo Farkas asistió a su local de votación en Vitacura para cumplir con su deber cívico. Instancia en la que un grupo de scouts se encontraba vendiendo botellas de agua para recaudar fondos😨 En este sentido, tal como se vio en la transmisión de CHV, el empresario sorprendió y les compró las 60 unidades que tenían a no más ni menos que un millón doscientos mil pesos. A cambio pidió que repartieran el agua a la gente😮 🎥: CHV ¿Qué te pareció esta donación? ♬ sonido original – RadioActiva

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google