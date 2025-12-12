Elecciones Presidenciales Chile 2025: ¿Hay ley seca durante la segunda vuelta?

Este domingo 14 de diciembre se desarrollará la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025. Instancia, en la que entre Jeannette Jara y José Antonio Kast se definirá al próximo Presidente el país.

De este modo, se espera que en esta jornada más de 15 millones de personas asistan a su respectivo local de votación para ejercer su deber cívico.

Y al igual que en otras jornadas electorales, mucha gente se pregunta si es que habrá ley seca este 14 de diciembre.

En este sentido, es importante aclarar que no habrá ley seca. De este modo, se podrá comprar bebidas alcohólicas en cualquier momento, tanto en supermercados como en botillerías.

De todos modos, es importante considerar que debido a que se trata de un feriado legal, algunos malls y strip centers, administrados bajo la misma razón social estarán cerrados.

Conoce cuándo se dejó de aplicar la ley seca

La ley seca se comenzó a aplicar en 1998. De este modo, se prohibía vender alcohol a partir de las 05:00 horas del día de las elecciones. Esto se extendía hasta dos horas después del cierre de mesas.

De acuerdo a lo informado por El Dínamo, el origen de esta ley está relacionado al cohecho. Esto debido a que principalmente en zonas rurales, los candidatos ofrecián alcohol para que votaran por ellos.

El año pasado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde indicó que debido a este motivo se impulsó esta medida. Además, expresó: «El propio Servicio Electoral señaló que esta era una norma que no tenía sentido en los tiempos actuales y por tanto debía ser derogada».

En este sentido, la autoridad explicó que «se incorporó esta modificación que fue aprobada transversalmente por el Congreso Nacional, razón por la cual en las elecciones de este año, así como en las posteriores, no se va a aplicar la llamada ley seca»

De este modo, el 2024 se eliminó la Ley Seca.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google