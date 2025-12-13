«No voy a votar por…»: José Antonio Neme reveló en vivo su voto para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales

Este próximo domingo tendrá lugar en Chile la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales, entre la candidata Jeannette Jara (PC), y el candidato José Antonio Kast (PRch).

Por su parte, el conductor de Mega, José Antonio Neme, entregó en vivo en el matinal del canal, su más sincera opinión respecto al proceso electoral de este 14 de diciembre.

José Antonio Neme reveló en vivo su voto para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales

Fiel a su estilo, el conductor del Mucho Gusto comentó de entrada: «A mí, en lo personal, esta campaña que está llegando al fin me tiene…»

«No voy a hacer el gesto, pero usted se lo podrá imaginar (…) después del último debate, yo me fui a mirar, creo que Las Kardashian, como que cambié de canal porque ya es suficiente de conspiraciones, fake news y agresividad«, agregó Neme, respecto al debate Anatel del pasado martes.

Ahí fue cuando el animador de Mega lanzó directamente su opinión: «Toda esta dinámica me parece indigerible (…) estoy hablando desde el estómago, me cansaron los dos».

Después, reveló que una persona en la calle le pidió que no hiciera el llamado a votar nulo o en blanco, pero aun así, José Antonio Neme explicó su postura al respecto: «No me interpreta ninguno de los dos, nadie me puede obligar a votar por uno de los dos (…) no voy a votar por ninguno de los dos, y no estoy llamando a que nadie al otro lado de la cámara haga lo mismo».

«Me importa tres carajos por quién vote usted. Tiene toda la libertad de hacerlo en el secreto de la urna, pero estamos en democracia y hasta donde sé tenemos libertad de expresión, yo no estoy llamando a cometer ningún delito, ni estoy confesando un delito», agregó Neme.

«Les creo un poco y otro poco, no les creo nada, y yo no me voy a hacer cargo, lo voy a decir aquí y lo voy a decir ahora, yo, como ciudadano, no como periodista, ni como animador de este canal, ni hablo por este canal tampoco», cerró el comunicador.

