Tras fuertes críticas en las redes: Kidd Voodoo reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

Uno de los artistas más exitosos del año, Kidd Voodoo, reveló a sus fanáticos su postura política para las elecciones presidenciales de este 14 de diciembre.

Cabe recordar que ya había dado algunas señales anteriormente, pero ante su falta de claridad, las redes ardieron con fuertes críticas para el maipucino.

Kidd Voodoo reveló por quién votará en las elecciones de este domingo

Hace un tiempo atrás, justo antes de la primera vuelta de las elecciones, los fanáticos comenzaron a preguntarle al artista por su opinión política. En ese momento, Kidd Voodoo se expresó a través de sus redes: «Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar».

«Como último aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensamiento político y que obvio como todo lo sucedido conmigo durante este año, está enfocado en nada más que hacer cultura, ya que comparto el pensamiento de los autores hablaré más en el debido momento, pero por ahora, eso», agregó el artista, en referencia a su concierto en Puerto Montt, donde cantó una canción de Los Prisioneros.

Sin embargo, esto no pareció suficiente, y los usuarios en las redes comenzaron a hacer memes, burlas y criticar al artista.

Es por eso, que en su concierto de la noche de este viernes, en el Movistar Arena, aprovechó para dar un pequeño discurso, antes de cantar Tren al Sur, de Los Prisioneros: «Voy a seguir haciendo música, porque es lo que me dedico, es lo que amo, es lo que me da vida. Creo en ustedes, creo en los derechos sociales, y culturales».

«Y es por eso, que la persona que representa ese pensar hoy y esta semana, es Jeannette Jara», cerró Kidd Voodoo.

