A sus 60 años: Fallece en su departamento recordado antagonista de La Máscara y Pulp Fiction

Una noticia remeció al mundo del espectáculo durante esta mañana. Resulta que uno de los antagonistas más populares del cine estadounidense, falleció este sábado.

Acorde al medio New York Daily News, el actor fue encontrado muerto en su departamento, en Manhattan.

Fallece en su departamento recordado antagonista de La Máscara y Pulp Fiction

Se trata de Peter Greene, famoso y recordado actor de Hollywood, que protagonizó cintas que marcaron el panorama del cine a nivel mundial. Sin duda, sus papeles más recordados fueron en «Pulp Fiction«, y «The Mask«.

En ambos, realizó un papel de antagonista, primero, como «Zed», y en «La Máscara«, como «Dorian Finley«, el capo de la mafia que enfrentó la fuerza sobrenatural de Jim Carrey.

El actor falleció en su departamento, según contó al medio citado su mánager Gregg Edwards. Por el momento, las causas de su muerte son desconocidas, a la espera de la investigación correspondiente.

Peter Greene comenzó su carrera en 1990, y rápidamente escaló en Hollywood. Su época más gloriosa fue justamente en la década de 1990 y los 2000, aunque se mantuvo vigente hasta sus últimos días.

Actualmente, acorde a T13, el actor se encontraba trabajando como narrador del documental: «From the American People: The Withdrawal of Usaid«.

También podrías leer en RadioActiva: Latife Soto impacta tras asegurar que escalofriante predicción ya se está cumpliendo: «Viene una cuestión muy fuerte»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google